Trzaskowski o Nawrockim: jest dużo bardziej radykalny niż PiS

– Myśmy już mieli takiego jednego prezydenta i dalej mamy, które się przedstawiał jako niezależny. Z długopisem – podpisywał każdą ustawę. Nie miał swojego zdania. Mój konkurent na początku twierdził, że nie wie nic (...) Potem jak zaczął opowiadać o tym, co naprawdę sądzi, to wszystkim nam włosy stanęły dęba na głowie, bo się okazało, że jest dużo bardziej radykalny niż PiS – powiedział Rafał Trzaskowski w Jarocinie.

Trzaskowski podkreślił także, że "będzie zdroworozsądkowy i nie będzie szukał konfliktu z rządem o byle co". Jak wskazał, "będzie gotów na współpracę, ale kiedy trzeba będzie, będzie rządowi mówił to, co powinno być zrobione".