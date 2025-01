Putin zabrał głos ws. końca wojny w Ukrainie

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział we wtorek, że prawie trzyletni konflikt w Ukrainie zakończyłby się za "dwa miesiące" lub szybciej, jeśli Zachód przestanie wspierać Kijów, co cytuje agencja AFP.

Luty–marzec: spotkania Trumpa, Zełenskiego i Putina (wszyscy razem lub osobno); 20 kwietnia: ogłoszenie zawieszenia broni i wycofanie wojsk ukraińskich z obwodu kurskiego; Koniec kwietnia: rozpoczęcie międzynarodowej konferencji pokojowej w celu sformalizowania porozumienia między Ukrainą a Rosją; Koniec kwietnia: wymiana więźniów; Do 9 maja: deklaracja zakończenia wojny przez międzynarodową konferencję pokojową.

– Pokój przez siłę jest możliwy i wierzymy w to mocno. Kluczem jest, aby nie zwalniać tempa i utrzymać presję na Rosję – jedynego sprawcę tej wojny, tego, który jej chce i przedłuża agresję oraz okupację – mówił kilka dni temu prezydent Wołodymyr Zełenski .

Jednocześnie bezpośrednio odpowiedział na słowa Donalda Trumpa , który za pośrednictwem łącza wideo przemawiał do uczestników forum ekonomicznego w Davos w Szwajcarii.

Co proponował Trump ws. Ukrainy?

– Ukraina jest gotowa zawrzeć "umowę" z Rosją w celu zakończenia wojny – stwierdził prezydent USA Donald Trump. Dodał, że chciałby spotkać się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem . Zdradził też swój plan, jak go zaszantażować, by poszedł na ustępstwa.

– Piękni, młodzi ludzie, którzy giną na polu walki. Widziałem zdjęcia tego, co się dzieje, to jest po prostu rzeźnia. Musimy to zatrzymać, ta wojna jest straszna – opowiadał Trump.