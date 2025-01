W ramach WOŚP pomagać można na wiele sposobów. Jedni wrzucają do kolorowych puszek wolontariuszy, inni zakładają eSkarbonki, do których można wpłacać pieniądze nie wychodząc z domu, a jeszcze pozostali angażują się w aukcje charytatywne.

Dużą popularnością w tym roku cieszyła się licytacja, w której do zdobycia było posprzątanie domu przez Macieja Musiała do hitu "Explosion". Aktor wykazał się w ten sposób dużym poczuciem humoru i pomysłowością.

Chętnych do licytowania nie brakowało. Później nawet twórcy wspominanej piosenki – Kalwi&Remi – zaoferowali, że "zagrają" w lokum zwycięzcy przy sprzątaniu. Ostatecznie "na liczniku" było aż 136 tys. zł.

Maciej Musiał reaguje na finał aukcji WOŚP

– Efekt przerósł moje najśmielsze oczekiwania. Chciałbym podziękować – wasze zaangażowanie kreatywne doprowadziło do takiej kwoty. Dziesiątki reelsów i tik-toków... Wydaje mi się, że widziałem większość, o ile nie wszystkie, za co bardzo dziękuję – powiedział Maciej Musiał w wideo opublikowanym wieczorem 28 stycznia.

Aktor zareagował też na najczęściej pojawiające się komentarze fanów. – Widziałem prośby o to, żeby z wydarzenia zrobić live'a. Obiecuję, że przekażę, ale wszystko jest w rękach osoby, która wygrała tę aukcję. Jestem mega ciekawy, kto to jest... – dodał.

Na koniec Musiał podziękował także duetowi Kalwi&Remi. – Najważniejsze, co dzisiaj możemy dla siebie zrobić w internecie, to depolaryzować, szukać punktów wspólnych – i to nam się udało. Dziękuję! – podsumował.