Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w ostatnią niedzielę stycznia tego roku zagrała już po raz 33. Do pomocy zgłosiło się ponad 1600 sztabów, w tym blisko 100 zagranicznych. Wolontariuszy, którzy mieli kolorowe puszki i identyfikatory, było aż 120 tys.

W tym roku zebrane pieniądze trafią do dzieci z oddziałów onkologii i hematologii. – Sprzęt, który chcemy kupić, jest najnowszej generacji, najlepszy, jaki dzisiaj można używać, aby wracać do zdrowia skutecznie – zapowiedział podczas konferencji prasowej Jurek Owsiak .

Udało się już uzbierać ponad 178 mln zł, ale to nie koniec, bowiem wiele akcji charytatywnych jeszcze trwa. W pomoc, jak co roku włączyło się też wiele znanych osób. Wystawiali oni swoje cenne rzeczy lub atrakcje na specjalne licytacje.

To prawdziwa gratka dla fanów Magdy Gessler

Prawdziwą gratką dla fanów gotowania i Magdy Gessler może być jeszcze inna licytacja. Prowadząca "Kuchenne rewolucje" chętnie nauczy kogoś robić idealny staropolski rosół. Prywatną lekcję z gwiazdą podbito już do ponad 10 tys. zł.

Zwycięzca może liczyć na szereg atrakcji. "Ty wcielisz się w rolę ucznia, Magda Gessler wraz z szefem kuchni Robertem Koczwarą – w rolę kulinarnych mentorów. Przepis na idealny bulion otrzymasz z rąk własnych Królowej, rozpisany i rozrysowany tak, aby jak najbardziej obrazowo pokazać Ci każdy krok. Po wspólnym gotowaniu czeka na Was kolacja (...)" – przekazano w opisie.

Licytacja trwa jeszcze do 4 lutego. Dodajmy, że to niejedyna "atrakcja", jaką w tym roku można było zdobyć z głównym udziałem Magdy Gessler. Jeszcze do niedawna chętni "walczyli" o spotkanie z gwiazdą i influencerką Jessicą Mercedes. Ostatecznie "na liczniku" było blisko 8 tys. zł.