Paczkowana sałata – ryzyko dla zdrowia

Okazuje się, że choć zapakowana już w folię sałata jest wyborem wygodnym, to może być także niebezpieczne dla naszego zdrowia. Bywa źródłem bakterii takich jak Escherichia coli i Salmonella.

Dietetyczka Anna Jedrej wskazuje, że wilgotne środowisko w opakowaniu sprzyja namnażaniu bakterii. Jak wskazuje, przywierają one do liści warzywa, a biofilm utrudnia ich usunięcie. To jednak niejedyne zagrożenia, o których alarmuje ekspertka.