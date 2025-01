Dziennikarze TVN24 analizując sprawozdania finansowe TV Republika ujawnili, że głównymi sponsorami stacji były Spółki Skarbu Państwa . Pieniądze trafiały do prawicowej telewizji poprzez dom mediowy Sigma, założony przez Orlen i PKO BP, który zajmował się zakupem czasu antenowego.

Pomimo znacznego wsparcia ze środków publicznych w latach 2017-2023, TV Republika nieustannie apelowała i wciąż apeluje do widzów o dobrowolne wpłaty, przekonując, że nie ma środków na zakup sprzętu. Jednym z celów zbiórki miało być nabycie wozu transmisyjnego za 5,5 mln zł. Do tej pory stacja zebrała w ten sposób około 10 mln zł. Warto również wspomnieć, że według ustaleń TVN24 w 2024 r. przychody z reklam w TV Republika wyniosły ok. 20 mln zł.