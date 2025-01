Jeszcze we wtorek (28 stycznia) termometry pokazywały 15 stopni. Ale już za kilkanaście dni temperatura lokalnie może zmienić się nawet o 30 stopni. W środę (29 stycznia) w Polsce jest ciepło. W całej Europie jest podobnie, poza północnymi krańcami kontynentu, gdzie pojawia się silny mróz. Na początku lutego mróz obejmie większość kontynentu – prognozują Fani Pogody .

Zaś na północy kontynentu spadki temperatury mogą być naprawdę silne. W Skandynawii czy części Rosji pojawi się siarczysty mróz – nawet około -30 stopni.

W Polsce do końca bieżącego tygodnia będzie raczej wiosennie niż zimowo. Temperatury w drugiej połowie tygodnia zaczną już spadać, a pierwsze znaczące spadki zaczną się wraz z nadejściem lutego.

W dzień termometry pokażą najwyżej 1-2 stopnie. Od 4-5 lutego mróz będzie występował w całej Polsce nawet w dzień. Najchłodniej będzie na wschodzie. W nocy spadki temperatury poniżej zera mogą być naprawdę spore. Na południu i wschodzie lokalnie temperatura może spaść nawet poniżej -10 stopni. Będzie to widać zwłaszcza w okolicach 8-9 lutego.

I tak na przykład 8 lutego na południu kraju możemy zobaczyć na termometrach -13 stopni . Mróz nocą będzie wtedy w całej Polsce.

Nie oznacza to jednak, że Polskę zasypie śnieg. W pierwszej połowie lutego białego puchu będzie jak na lekarstwo, gdyż nasz kraj znajdzie się w zasięgu wyżu. Śnieg, jeśli już w ogóle spadnie, to będzie słaby i przelotny. Jedno jest, niestety, pewne. W przeciągu kilkunastu dni czeka nas najgorsza odmiana zimy. Będzie chłodno, ale bez śniegu, za to ze smogiem. Zrobi się chłodniej i "kominy zaczną kopcić pełną para" – podają Fani Pogody. Wyż sprowadzi bezwietrzną pogodę i powietrze stanie się bardzo złe. Pozostaje czekać na wiosnę, która jest coraz bliżej.