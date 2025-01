Ewa Bem to jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Jej unikalna barwa głosu od lat zachwyca słuchaczy. Mimo wielu sukcesów w życiu zawodowym wokalistka prywatnie doświadczyła trudnych zdarzeń.

Kolejne problemy nadeszły dwa lata później. Okazało się, że Ewa Bem sama podupadła na zdrowiu i odwołała zaplanowane koncerty. Choć w czasie świąt Bożego Narodzenia wróciła na chwilę na scenę, to szybko nadeszły kolejne przykre wieści.

Wokalistka na początku 2025 roku pożegnała męża Ryszarda Sibilskiego . Producent telewizyjny miał 69 lat. "17 stycznia 2025 jestem nieszczęśliwa pełnią nieszczęścia. Po brzegi. Mój Ryszard Dindi Sibilski, mój Piękny Mąż i sens mojego życia, choć tak mężnie walczył, musiał przegrać. Dla mnie wygrał, bo pozostawił mi wiarę w miłość od pierwszego wejrzenia do grobowej deski. Do zobaczenia Dindiku" – napisała Bem.

Co dalej z Ewą Bem? Czy wróci jeszcze na scenę?

"Moi mili… Pasmo tragedii moich ostatnich lat, a teraz też tygodni, bardzo mnie osłabiło. Jak chyba nigdy dotąd, potrzebuję wsparcia i mocy. Teraz, w pustce po nagłej śmierci mojego Męża, jedynym dla mnie wytchnieniem jest śpiewać dla Was" – przyznała.

I zachęciła swoich fanów, aby wybrali się na jej najbliższy występ. "Zapraszam z całej mocy na koncert do Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, 6 lutego 2025 o godz. 19. Spróbujemy przekonać Mistrza Fryderyka do muzyki Beatlesów w programie: Ewa Bem loves the Beatles & Grzech Piotrowski Band" – wspomniała na koniec.