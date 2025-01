Tak ugotujesz ziemniaki dwa razy szybciej. Wystarczy wrzucić łyżkę do gotującej się wody

"No, kiedy będzie obiad? Jak się ziemniaki ugotują!" – to dialog, który każdy z nas zna z domu. Ziemniaki to podstawa polskiej kuchni i wszystko byłoby pięknie, gdyby nie fakt, że czasem ich gotowanie szczególnie się wydłuża. A jest na to patent. Wystarczy łyżkę tego składnika dodać do wody w czasie gotowania. Będą gotowe nawet 10 minut szybciej!