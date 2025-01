Uwierzycie, że ziemniaki z cukrem mogą zmienić się w wykwintne danie? Tak robią to Duńczycy

Ziemniaki w karmelu, znane jako "brunede kartofler", to jedno z najbardziej charakterystycznych dań w duńskiej kuchni. Tradycyjnie podawane jako dodatek do pieczeni, zwłaszcza podczas świątecznych posiłków, ziemniaki te zachwycają swoim słodko-słonym smakiem i wyjątkową, błyszczącą glazurą. Sprawdź, jak przygotować to proste, a zarazem efektowne danie!