Aktor Josh Gad, podkładający głos pod słynnego bałwana Olafa , podczas swojej ostatniej wizyty w podcaście The Spotlight with Jessica Shaw on SiriusXM, przyznał, że produkcja ma "dobry powód", dla którego pozostawia w długim oczekiwaniu fanów formatu.

– Nie bez powodu film wyjdzie w 2027 roku. A to dlatego, że nikt nie chce się z tym spieszyć. Każdy chce, aby to nie był tylko sequel lub maszynka do zarabiania pieniędzy. Wszystkim zależy, żeby to było absolutnie godne historii, którą postanowiliśmy stworzyć w 2013 roku (pierwszym filmie z serii "Kraina lodu" – przyp.red)" – wytłumaczył Gad.