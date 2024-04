Wielki ranking filmów Disneya! Oto 10 najlepszych animacji wszech czasów zdaniem... widzów

Animacje Disneya – wielu z nas się na nich wychowało, ba, wciąż wraca do kultowych bajek sprzed lat (a wytwórnia stworzyła swoje pierwsze dzieło, "Królewnę Śnieżkę i siedmiu krasnoludków" już w 1937 roku!). Ale które z nich są najlepsze? Sprawdziliśmy, co sądzą widzowie, a rezultat może zaskoczyć... chociaż raczej nie pierwsze miejsce. Oto mistrzowskie filmy Disneya.

Jakie są najlepsze filmy animowane Disneya? Fot. Kadr z "Mulan"

Najlepsze filmy animowane Disneya wszech czasów. Ranking według IMDb

W naszym rankingu znalazły się animowane filmy Disneya (z wyłączeniem produkcji krótkometrażowych i odrębnych produkcji Pixara), które zostały ocenione najwyżej przez użytkowników IMDb, najpopularniejszego serwisu filmowego na świecie. Dodatkowo podajemy też procentową ocenę krytyków z agregatora Rotten Tomatoes oraz polskich widzów z Filmwebu. Pamiętajcie, że to oceny z 12 kwietnia i mogą się one zmienić.

Miejsca 25-11 według IMDb:

25. miejsce: Kopciuszek (7,3/10)

24. miejsce: 101 dalmatyńczyków (7,3/10)

23. miejsce: Alicja w Krainie Czarów (7,3/10)

22. miejsce: Piotruś Pan (7,3/10)

21. miejsce: Lilo i Stitch (7,3/10)

20. miejsce: Tarzan (7,3/10)

19. miejsce: Herkules (7,3/10)

18. miejsce: Nowe szaty króla (7,4/10)

17. miejsce: Kraina lodu (7,4/10)

16. miejsce: Przygody Kubusia Puchatka (7,5/10)

15. miejsce: Pinokio (7,5/10)

14. miejsce: Robin Hood (7,5/10)

13. miejsce: Księga dżungli (7,6/10)

12. miejsce: Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków (7,6/10)

11. miejsce: Mała syrenka (7,6/10)

A które animacje Disneya dostały największą ocenę? Oto one! Przedstawiamy 10 najlepszych filmów Disneya wszech czasów według widzów.

10. Vaiana: Skarb oceanu (2016)

Ocena na IMDb: 7,6/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 95 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,5/10

"Vaiana: Skarb oceanu" (oryg. "Moana") to familijny hit Disneya z 2016 roku, który jest inspirowany polinezyjskimi legendami. Opowiada o nastolatce, która wyrusza na niebezpieczną misję, by uratować rodzimą wyspę przed katastrofą. W trakcie podróży tytułowa bohaterka uwalnia niegdyś potężnego półboga, który pomaga jej osiągnąć cel.

Przepiękny film w reżyserii Rona Clementsa ("Planeta skarbów") i Johna Muskera ("Księżniczka i żaba") został wyróżniony dwiema nominacjami do Oscara (za najlepszy film animowany i najlepszą piosenkę, czyli "How Far I'll Go"), zyskał uznanie wśród krytyków i był sukcesem kasowym. Nic dziwnego więc, że doczekamy się "Vaiany 2" i to jeszcze w tym roku!

9. Fantazja (1940)

Ocena na IMDb: 7,7/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 95 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,7/10

"Fantazja" to prawdziwy klasyk: to trzeci pełnometrażowy film Walt Disney Animation Studios w historii (po "Królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach" oraz "Pinokiu"). Wal Disney postanowił zaryzykować, bo "Fantazja" to bardzo nietypowa i eksperymentalna animacja: nie jedna historia, ale siedem odrębnych segmentów przepełnionych magią i muzyką.

Wszystkie są inspirowane słynnymi muzycznymi dziełami. Jest "Dziadek do orzechów" Piotra Czajkowskiego, "Święto wiosny" Igora Strawińskiego czy "Uczeń czarnoksiężnika" Paula Dukasa, najpopularniejsza część, w której przoduje stworzona przez Disneya Myszka Miki. Film zdobył dwa Oscary Specjalne i w 1999 roku doczekał się kontynuacji, "Fantazji 2000".

8. Ralph Demolka (2012)

Ocena na IMDb: 7,7/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 87 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,2/10

"Ralph Demolka" to jedna z największych niespodzianek w historii Disneya. Kiedy film wyszedł w 2012 roku, nie przypominał poprzednich disneyowskich animacji: ani światem przedstawionym (gra na automacie), ani animacją. Bardziej przypominał produkcje DreamWorks, w stylu "Shreka". Historia okazała się jednak bardzo disneyowska (czytaj: urocza i podnosząca na duchu) i zachwyciła widzów.

Film opowiada o Ralphie, czarnym charakterze w klasycznej gry arcade, która spotyka energiczną dziewczynkę z gry wyścigowej, Wandelopę. Oboje pomagają sobie nawzajem spełnić swoje marzenia (a Ralph marzy o zostaniu bohaterem). Sześć lat później nominowany do Oscara film doczekał się sequela: "Ralpha Demolki w internecie".

7. Mulan (1998)

Ocena na IMDb: 7,7/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 86 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,7/10

"Mulan" z 1998 roku oparta jest na chińskiej legendzie i opowiada historię córki starzejącego się wojownika, która miała wejść w zaaranżowane małżeństwo i być posłuszną żoną. Zamiast tego uciekła z domu, wcieliła się w mężczyznę, wstąpiła do armii i zastąpiła swojego ojca w wojnie przeciw Hunom.

Film odniósł ogromny sukces: nie tylko zdobył nominacje do Oscara i Złotego Globu, ale stworzył zupełnie nowy model księżniczki Disneya: silną i zdecydowaną wojowniczkę, zamiast biernej księżniczki. Dzisiaj "Mulan" jest jednym z najbardziej uwielbianych filmów Disneya, a aktorska wersja z 2020 roku (która powstała w cieniu kontrowersji) nie wzbudziła podobnej miłości.

6. Zaplątani (2010)

Ocena na IMDb: 7,7/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 89 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,6/10

Podczas gdy oryginalne filmy Disneya, takie jak "Ralph Demolka" i "Wielka szóstka", udowodniły, że wytwórnia wcale nie musi polegać na starych, dobrych tropach baśniowych, żeby odnieść sukces, to klasyczny film baśniowy o kolejnej księżniczce Disneya... zapoczątkował całą serię nowych hitów (jak "Kraina lodu" czy "Vaiana: Skarb oceanu").

Przebojowi "Zaplątani", bo o nich mowa, są inspirowani baśnią braci Grimm o Roszpunce, młodej dziewczynie o długich włosach zamkniętej w wieży przez czarownicę. Animacja była wielkim przebojem i, jak pokazuje to zestawienie, pod względem miłości widzów wyprzedziła nawet kasową historię o Elsie i Annie. Przebojowe piosenki, świetni bohaterowie, cudowna scena z lampionami i... sukces murowany.

5. Wielka szóstka (2014)

Ocena na IMDb: 7,8/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 90 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,7/10

"Wielka szóstka" w reżyserii Dona Halla i Chrisa Williamsa to... film Marvela, chociaż nie każdy o tym wie. Superbohaterska animacja oparta jest na serii komiksów Marvel Comics o tej samej nazwie. Ale wcale nie dlatego stała się hitem (zresztą Disney wcale nie reklamował "Wielkiej szóstki" jako filmu Marvela): była po prostu świetna i mądra, a robot Baymax – przeuroczy.

To opowieść o młodym geniuszu Hiro Hamadzie oraz wspomnianym robocie stworzonym przez zmarłego brata chłopca. Pogrążony w żałobie Hiro zaprzyjaźnia się z Baymaxem i obaj tworzą drużynę superbohaterów, która ściga zamaskowanego złoczyńcę odpowiedzialnego za śmierć Tadashiego. Nagrodzona Oscarem "Wielka szóstka" to świetna zabawa, ale też... morze łez. Plus niesamowite miasto San Fransokyo, które jest zachwycającym wizualnie połączeniem Tokio i San Francisco.

4. Aladyn (1992)

Ocena na IMDb: 8/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 95 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,4/10

"Aladyn" to kolejny uwielbiany hit ze świetnymi piosenkami. Mimo że wersja aktorska z 2019 roku nawet spodobała się wielu widzom, to nie mogła konkurować z animacją Rona Clementsa i Johna Muskera. Film był najbardziej kasowym filmem 1992 roku, zdobył dwa Oscary i miłość kolejnych pokoleń fanów.

Inspirowana "Księgą tysiąca i jednej nocy" animacja opowiada historię młodego żebraka, który znajduje magiczną lampę z Dżinem i używa jej, aby odmienić swój los i zdobyć serce księżniczki. W wersji oryginalnej głosu Dżinowi użyczył niezapomniany Robin Williams, a w aktorskiej w niebieskiego bohatera wcielił się Will Smith, co wywołało... falę memów.

3. Piękna i Bestia (1991)

Ocena na IMDb: 8/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 94 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,6/10

Przepiękna wizualnie "Piękna i Bestia", która została obsypana nagrodami, jest cudowną animacją z prawdziwego zdarzenia: ma angażującą historię, złożonych bohaterów, magię i genialną muzykę. W 1992 roku zrobiła takie wrażenie, że była nawet nominowana do Oscara w kategorii najlepszy film, bo nie było jeszcze wtedy nagrody dla najlepszego filmu animowanego (zdobyła statuetki za ścieżkę dźwiękową Alana Menkena i piosenkę "Beauty and the Beast").

Oparta na francuskiej baśni ludowej "Piękna i Bestia" opowiada o młodej dziewczynie, Belli, która staje się więźniarką księcia zamienionego w potwora. W ten sposób chce ratować swojego ojca, a z czasem zakochuje się w Bestii, który zaczyna przejawiać ludzkie instynkty.

Nie da się ukryć, że dzisiaj to bardzo kontrowersyjna opowieść: wielu twierdzi, że Bella tak naprawdę cierpiała na... syndrom sztokholmski i dlatego zaczęła przejawiać uczucia do swojego oprawcy. Wersja aktorska z 2017 roku z Emmą Watson unowocześniła jednak problematyczną fabułę.

2. Zwierzogród (2016)

Ocena na IMDb: 8/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 98 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,9/10

Oscarowy "Zwierzogród" Disneya był hitem – i artystycznym, i komercyjnym. Opowieść o metropolii (wzorowanej na Nowym Jorku), w którym pokojowo żyją obok siebie zwierzęta wszelkiej maści, jest naprawdę rewelacyjna. Zachwyca wizualnie, fabularnie i muzycznie, porusza też tak ważne kwestie, jak uprzedzenia czy nierówności społeczne.

Bohaterami są Nick Bajer – szczwany lis i drobny oszust oraz Judy Hops – pierwszy w historii królik zatrudniony w policji. Ten nietypowy duet wpada na siebie przypadkiem i musi rozwiązać tajemniczą sprawę kryminalną, która zagraża harmonii całego miasta. Zabawa jest przednia i na szczęście będzie druga część!

1. Król lew (1994)

Ocena na IMDb: 8,5/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 93 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,2/10

Nie mogło być inaczej: najlepszym filmem Disneya według użytkowników IMDb jest kultowy "Król Lew" z 1994 roku. A początkowo nie każdy się tego spodziewał po tej wersji "Hamleta" Williama Shakespeare'a, tyle że z... lwami w roli głównej.

Animacja, która powstała w latach 90., podczas tzw. Renesansu Disneya, rozkochała w sobie widzów i krytyków, a Hansa Zimmera, kompozytora ikonicznej ścieżki dźwiękowej, wywindowała na sam szczyt Hollywood. Nie mówiąc już o piosenkach autorstwa Eltona Johna i Tima Rice'a, które są hitami do dziś.

Nagrodzony dwoma Oscarami film opowiada historię Simby, lwiątka i syna króla Mufasy. Gdy przez brata Mufasy, Skazę, władca ginie, morderca obarcza winą jego syna. Simba ucieka i musi nauczyć się być królem na własną rękę. Po latach postanowi jednak odzyskać rodzimą Lwią Skałę. "Król Lew" to nie tylko najlepsza animacja Disneya, ale jeden z najlepszych filmów animowanych w ogóle.