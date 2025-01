Wczoraj (29 stycznia) potężny błąd cenowy zaliczyła Biedronka . Whiskey marki Jameson 0,7 litra można było kupić za... 1,99 zł. Media donoszą, że Polacy rzucili się na tę "promocję" i trudno im się dziwić, bo normalnie taka butelka kosztuje ponad 80 zł. Błąd szybko został poprawiony, ale co ktoś się obkupił, to jego.

Błędy cenowe w Lidlu. Wiele rzeczy można było kupić dosłownie za 1 grosz

Na stronie Pepper.pl internauci podzielili się mnóstwem zdjęć z artykułami za jeden grosz z przeróżnych działów: kaszami, ogórkami, kremami przeciw zmarszczkom, tamponami, żelem czy kapsułami Persil (szczególnie chemia to domu wygląda na "okazję życia"). Pochodzą ze sklepów z różnych części Polski (m.in. z Warszawy ), więc nie wygląda to na pomyłkę jednego pracownika.

Stąd niektórzy zastanawiają się, czy to nie jakiś chwyt marketingowy na przyciągnięcie klientów, bo o wczorajszej wpadce w Biedronce pisały niemal wszystkie portale, a media społecznościowe eksplodowały od ekscytacji whiskey za 2 zł. Zwykle takie błędy są szybko poprawiane, więc straty dla dyskontu są, ale nie jakieś gigantyczne, ale za to dużo się o tym mówi i ludzie z ciekawości odwiedzają sklepy.

Internauci donoszą, że nie we wszystkich Lidlach są takie błędy, a nawet jeśli były, to już zostało to poprawione i wszystko wróciło do zwykłych cen bez "promocji". Dlatego nie oczekujmy, że jak teraz pobiegniemy do sklepu, to natrafimy na rzeczy za 1 grosz. Nie zaszkodzi jednak spróbować.