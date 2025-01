Kościół katolicki od lat zmaga się z licznymi skandalami i kontrowersjami. Wierni coraz częściej tracą zaufanie do duchownych , którzy powinni być dla nich przewodnikami moralnymi. Niezależnie od kraju czy diecezji, regularnie ujawniane są przypadki nadużyć, hipokryzji i nieetycznych zachowań. Wiele z tych spraw trafia do mediów, wywołując falę oburzenia i pytania o stan współczesnego duchowieństwa.

Profil na portalu randkowym. Jak wierni odkryli sekret proboszcza?

Parafianie z Łubowic nie mogli uwierzyć, gdy znaleźli profil swojego proboszcza na popularnym portalu randkowym. Choć nie zamieścił on zdjęcia twarzy, szybko zaczęli podejrzewać, że to może być on. Decydującym dowodem okazały się fotografie, które ewidentnie przedstawiały wnętrze plebanii oraz dobrze im znany teren przy kościele.