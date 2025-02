Quiz dla fanów "Harry'ego Pottera". Kto to powiedział?

– Jesteś czarodziejem, Harry – powiedział Hagrid do sieroty mieszkającej dotąd w schowku pod schodami przy ul. Privet Drive 4. Od tamtej pory każde dziecko, które choć raz miało w swoich rękach książkę "Kamień Filozoficzny", pragnęło dostać się do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie, by uczyć się magii.