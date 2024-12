W przesłuchaniu do ról trójki przyjaciół – Harry'ego Pottera , Rona Weasleya i Hermiony Granger – ma brać udział ponad 30 tys. dzieci w wieku od 9 do 11 lat. Na razie nie potwierdzono oficjalnie żadnego członka obsady nadchodzącego serialu, dlatego wszelkie doniesienia związane z aktorami dotyczą jedynie potencjalnych kandydatów i kandydatek.

Gwiazdor "Teda Lasso" kandydatem na rolę Hagrida w serialu "Harry Potter"

Jeszcze wcześniej Richarda Harrisa i Michaela Gambona, który grali w filmowej adaptacji dyrektora Hogwartu, Albusa Dumbledore'a, ma zostać Mark Rylance . Kandydat do serialu zdobył Oscara za film historyczny "Most szpiegów" Stevena Spielberga w 2016 roku.

W książkach Rowling Hagrid jest półolbrzymem, który jako pierwszy mówi Harry'emu, że świat magii i czarodziejstwa istnieje. Gajowy to zatem jedna z kluczowych postaci w serii, która od początku troszczy się o "chłopca z blizną na czole". To on przywozi małego Harry'ego pod drzwi domu rodziny Dursleyów przy ul. Privet Drive 4. To on też w "Insygniach śmierci" niesie Harry'ego na rękach, gdy wszyscy jego przyjaciele myślą, że został pokonany przez Lorda Voldemorta.