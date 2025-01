Castingu do najważniejszych ról, czyli Harry'ego, Hermiony i Rona, ruszyły pełną parą. W przesłuchaniach wzięło udział ponad 32 tys. dzieci. Na razie nie podano oficjalnej informacji o obsadzie serialu (zarówno o tej młodszej, jak i starszej części).

Chris Columbus o tym, kto powinien zagrać Voldemorta w serialu "Harry Potter"

Dotąd pojawiły się pogłoski, że bliski zdobycia angażu w serialu jest Mark Rylance, zdobywca nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej za "Most Szpiegów", który miałby wcielić się w dyrektora Hogwartu, Albusa Dumbledore'a. "The Hollywood Reporter" wskazał Paapę Essiedu jako możliwego następcę Alana Rickmana w roli nauczyciela eliksirów, Severusa Snape'a.

Dziennikarze nie przestają zadawać pytań dotyczących serialu o "chłopcu, który przeżył" gwiazdom pracującym przy filmach z Danielem Radcliffem ("Weird: The Al Yankovic Story").

Niedawno padło na reżysera pierwszych dwóch części filmowej serii ("Kamienia Filozoficznego" i "Komnaty Tajemnic"), Chrisa Columbusa. Filmowca zapytano o to, kogo widzi w wyblakłych szatach Lorda Voldemorta, który zagraża światu i mugoli, i czarodziejów.

Kto będzie nowym Voldermortem?

Columbus wskazał tego samego irlandzkiego aktora, którego wcześniej wytypował Ralph Fiennes ("Konklawe"). Chodzi oczywiście o Cilliana Murphy'ego. – Cóż, Cillian jest jednym z moich ulubionych aktorów, więc byłoby to niesamowite – stwierdził w rozmowie z magazynem "People".

Wróćmy jeszcze do wywiadu z Columbusem. Reżyser, który odpowiada za świąteczny hit "Kevin sam w domu", pokłada ogromne nadzieje w serialu Max. – Fakt, że mają czas, by zrobić tyle odcinków, jest fantastyczny. Możemy dostać wszystkie rzeczy z książek, których my nie daliśmy radę zrobić. Wszystkie te wspaniałe sceny, których po prostu nie mogliśmy umieścić w naszych filmach – dodał.