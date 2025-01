Łukasz Mejza usłyszał kilkanaście zarzutów. Wraca sprawa jego oświadczeń majątkowych

Jeśli sąd podzieli zdanie prokuratury, to poseł Łukasz Mejza (zrzekł się immunitetu) może spędzić w więzieniu nawet 8 lat. Minimalna kara za "świadome zatajenie informacji w oświadczeniach majątkowych, w tym ukrywanie prywatnych pożyczek" to pół roku za kratami. To może być dopiero początek prawdziwych kłopotów posła, bo w drodze są kolejne sprawy.