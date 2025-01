Kontrowersyjne interesy Łukasza Mejzy. Tak poseł miał wykorzystywać swoich pracowników

Jeden z mężczyzn opisał swoje doświadczenia z pracy u Mejzy w rozmowie z Wirtualną Polską. – Nie jestem pierwszą osobą, której kontakty z Łukaszem Mejzą nie wyszły na dobre, a dochodzą do mnie informacje, że pojawia się ich coraz więcej. Przez bardzo długi czas za ułamek minimalnej krajowej, a przez pierwsze kilkanaście miesięcy za równe zero i benefity pracownicze typu kebab na mieście, sprzątałem mu mieszkanie, woziłem go z imprezy na imprezę i znosiłem autorytarny styl zarządzania oraz wiele mało śmiesznych, ćwierćinteligenckich żartów, bo jak wielu innych uwierzyłem mu w to, że przy nim odniosę sukces – powiedział jeden z byłych współpracowników Mejzy.