Do smażenia naleśników użyj... wacików kosmetycznych. Tak każdy wyjdzie dobry

Mówi się, że pierwszy naleśnik zawsze musi iść do kosza. Oczywiście w cudzysłowie, bo zazwyczaj zjadamy go prosto z patelni, gdyż nie wychodzi na tyle równo, by wylądować na talerzu. Tymczasem, by już nawet pierwszy naleśnik wyszedł nam okrągły i cały, wystarczy nam wacik kosmetyczny. Oto jak go wykorzystać.