Druga część, która ukazała się w 2019 roku, rozwijała wątek rodziny głównych bohaterek. Trzy lata po koronacji Elsa zaczyna słyszeć tajemniczy głos, który wzywa ją do siebie. Razem z Anną, jej partnerem Kristoffem, bałwanem Olafem i reniferem Svenem wyrusza do Zaczarowanego Lasu, gdzie odkrywa kulturę plemienia Northuldra, z którego wywodziła się jej matka, Iduna.

Co wiemy o 3. części "Krainy lodu"?

– Nie bez powodu film wyjdzie w 2027 roku. A to dlatego, że nikt nie chce się z tym spieszyć. Każdy chce, aby to nie był tylko sequel lub maszynka do zarabiania pieniędzy. Wszystkim zależy, żeby to było absolutnie godne historii, którą postanowiliśmy stworzyć w 2013 roku (pierwszym filmie z serii "Kraina lodu" – przyp.red)" – mówił Gad w podcaście The Spotlight with Jessica Shaw.