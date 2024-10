W filmach dla dzieci tkwi nieposkromiona moc zdolna zmiękczyć nawet największych twardzieli wśród dorosłych. Bywają proste w swym przekazie, co nie zmienia jednak faktu, że pełnoletnim widzom (czy to rodzicom, dziadkom czy osobom bezdzietnym) przypominają o czasach niewinności i ważnych życiowych lekcjach.

O czym jest animacja "Dziki robot"?

"Dziki robot" to współczesny "Stalowy gigant"(RECENZJA)

Narracja skupia się również na wątku adaptacji. Zagubiona Roz (tak, to ona) nie niszczy świadomie ekosystemu dopiero co odkrytej wyspy, a raczej stara się naśladować żyjące na niej istoty. Próbuje wspinać się po skałach jak krab i rozumie, że jej pociecha, czyli gąska Jasnodzióbek, potrzebuje stada.

"Wychodzenie poza granice własnego oprogramowania" to jedno z najistotniejszych zdań, jakie padają w scenariuszu. To właśnie w tej kwestii uchwycono sedno "Dzikiego robota", który uczy dzieci, że człowiek (w tym przypadku robot) – niezależnie od tego, jak niszczycielska potrafi być jego natura – jest zdolny do czynienia dobra. Nie trzeba też wnikać głęboko w narrację, żeby doszukać się tutaj elementów proekologicznych .

Animacja Sandersa w podobnym stylu co "Jak wytresować smoka" czy kultowy "Stalowy gigant", z którym na pierwszy rzut oka kojarzy się Roz, od początku buduje emocjonalne napięcie, które znajduje ujście w finałowej sekwencji. Nie będzie przesadą, jeśli napiszę, że już w pierwszym minutach filmu wiedziałam, że skończę seans, ocierając łzy rękawem swetra, bo – jak zwykle – nie uzbroiłam się w paczkę chusteczek. Już w prologu wiedziałam, że to będzie piękna uczta dla oczu i serca.

Miłośnicy polskiego dubbingu nie będą zawiedzeni. Głosu w filmie użyczyli m.in. Lidia Sadowa ("Kraina lodu" i "Nimona"), Piotr Bajtlik ("Zaplątani"), Maciej Tomaszewski ("Usta usta"), Tomasz Błasiak ("Harry Potter i Książę Półkrwi") oraz Ewa Bułhak-Rewak ("Nasze magiczne Encanto"). Co prawda żałuję, że nie miałam okazji usłyszeć oryginalnego dubbingu, w którym wymieniono Lupitę Nyong'o ("Ciche miejsce: Dzień pierwszy"), Pedra Pascala ("The Last of Us") i Kita Connora ("Heartstopper").