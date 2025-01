Najczęściej ta cienka, czasem czerwonawa nitka to chalaza – naturalny element budowy jajka. Chalazy to dwa spiralne pasma białka, które utrzymują żółtko w centralnej pozycji wewnątrz jaja. Są one całkowicie naturalne i wręcz świadczą o świeżości – z czasem bowiem zanikają. Chalazy są w pełni jadalne i nie wpływają na smak ani wartość odżywczą jajka.