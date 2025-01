– W strefie do lądowania i podejścia do lądowania nie powinien mieć miejsca inny ruch lotniczy jak ten, który wynika z planu lotów. Na lotnisku im. Ronalda Reagana są plany dotyczące startów i lądowań samolotów rejsowych. W tej strefie absolutnie nie powinien się znaleźć wojskowy helikopter. Dla mnie jest to niezrozumiałe, że maszyna znalazła się w obszarze podejścia do lądowania – powiedział w rozmowie z WP.pl.