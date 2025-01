We wtorek były szef MS stwierdził we wpisie w serwisie X, że decyzja sądu ma charakter przestępczy . "Poinformuję o tym policję, która po mnie przyjdzie, ale nie będę stawiał czynnego oporu" – zapewnił w dość długim wpisie.

Zbigniew Ziobro był widziany na lotnisku w Brukseli

O plany Ziobry na piątek "Fakt" zapytał jego partyjnego kolegę Michała Wójcika. – Sam pan minister powiedział, że jeszcze nie zdecydował, czy będzie, czy nie. (...) To zależy także i od stanu zdrowia, bo nie jest tajemnicą, że on przechodzi rehabilitację w tej chwili. To, czy się pojawi, to jest jego dobrowolna decyzja – powiedział polityk.