Restauracja partnerki Buddy została zamknięta. Telefon nie odpowiada, a wszystko spakowane

Partnerka Buddy, znana jako Grażynka jeszcze przed zatrzymaniem przez CBŚP i tymczasowym aresztowaniem prowadziła swoją restaurację pod nazwą Strefa 77. Gdy wokół influencerki i jej partnera wybuchł niemały skandal, przedstawiciele lokalu zapewniali, że pozostaje on nadal otwarty. Teraz się to zmieniło, drzwi są zamknięte, a wyposażenie naszykowane do wyniesienia. Zadzwoniliśmy do baru, ale telefon "jest już niedostępny".