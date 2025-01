Zbigniew Ziobro udzielił wywiadu w TV Republika. W studiu znalazł "bezpieczne schronienie"

Podczas wywiadu do budynku stacji weszli funkcjonariusze, którzy zostali zatrzymani przez pracowników oraz głównego dyrektora Tomasza Sakiewicza. Prawicowi dziennikarze spodziewali się, że policja będzie chciała zatrzymać Ziobrę, dlatego zwykle otwarte wejście do studia zostało zamknięte.

Dlaczego Zbigniew Ziobro ma zostać doprowadzony przed komisję?

Były minister sprawiedliwości sukcesywnie unika stawiennictwa przed komisją śledczą ds. Pegasusa, która bada nadużycia związane z nadużywaniem tego narzędzia do inwigilacji posłów oraz ważnych osób w Polsce. Do tej pory Ziobro czterokrotnie nie pojawił się na przesłuchaniu, co skłoniło komisję do wystąpienia do sądu o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.