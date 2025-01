Zbigniew Ziobro uważa decyzję sądu za "przestępczą", ale zapewnił, że nie będzie stawiał czynnego oporu. Mimo zapowiedzi byłego ministra sprawiedliwości policjanci, którzy pojawili się dzisiaj przed jego domem w Jeruzalu, nie zastali go na miejscu. Poszukiwania trwają.

Po co Ziobro ma stanąć przed komisją ds. Pegasusa?

Komisja chce przesłuchać Ziobrę w sprawie wykorzystania Pegasusa i ingerencji w śledztwa za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości . Podległy mu Fundusz Sprawiedliwości finansował zakup systemu, a przepisy ułatwiające transakcję zmieniono w jego resorcie. Komisja ma też dowody, że prokuratura pod kierownictwem Ziobry była wykorzystywana do celów politycznych.

Najgłośniejszy przypadek związany z nielegalnym użyciem Pegasusa to inwigilacja Krzysztofa Brejzy i jego ojca. CBA miało fabrykować dowody, by uzasadnić kontrolę operacyjną. Prokurator nadzorująca to śledztwo, Teresa Rutkowska-Szmydyńska, która okazała się być znajomą Ziobry, błyskawicznie awansującą za czasów jego przewodnictwa w Ministerstwie Sprawiedliwości – została niedawno zawieszona przez ministra Adama Bodnara. Komisja będzie domagać się od Ziobry odpowiedzi na zarzuty związane z tą sprawą.