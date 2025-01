Wywiad Ziobry w TV Republika. Policjanci musieli negocjować z Sakiewiczem

Po zakończonym wywiadzie Ziobro zszedł do policjantów. Odstawiany przez niego spektakl odbywał się wśród okrzyków wspierających go polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz prawicowych dziennikarzy, którzy skandowali "Zostawcie Ziobrę!". Były minister próbował zasłonić się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ale policjanci pozostali nieugięci i zatrzymali Ziobrę.

Tymczasem komisja śledcza ds. Pegasusa postanowiła nie czekać na byłego ministra sprawiedliwości. – To nie jest ośmieszanie Sejmu czy komisji, to jest ośmieszanie samego siebie – powiedziała Joanna Kluzik-Rostkowska.

Ziobro: Chcieli mnie przesłuchać, jestem, a oni uciekli

– To jest powód do dumy, że zadbaliśmy o bezpieczeństwo Polaków – stwierdził Ziobro, nawiązując do zakupu Pegasusa przez poprzedni rząd. – My uratowaliśmy życie ludzkie. Tusk nienawidzi Pegasusa, bo wykryliśmy aferę korupcyjną związaną ze Sławomirem Nowakiem – powiedział.