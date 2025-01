McDonald's ruszył z nowym menu z "zastępcą" Drwala. Będzie dostępne przez kilka tygodni

Do 22 stycznia zajadać mogliśmy się burgerem Drwala. Teraz fast food pod złotymi łukami ruszył z nowym menu, gdzie znajdziecie burgera, który według wielu fanów jest uważany za "zastępstwo" Drwala. Mowa o burgerze Maestro, zwanym także burgerem szefa kuchni. Wyjaśniamy, co to za specjał i do kiedy będziecie mogli go zjeść.