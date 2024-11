Burger Drwala 2024 jest już dostępny w McDonald's. Kanapka ta ma fanów, którzy czekają na nią cały rok i ubolewają, gdy tylko zostanie wycofana z oferty. Trzeba bowiem pamiętać, że drwal to tylko sezonowa opcja. Warto wiedzieć, kiedy będziemy mogli ją zjeść ostatni raz. Co ciekawe, aktualnie dostępny jest tylko klasyczny drwal. Na wersje dodatkowe musimy poczekać do 27 listopada.

Burger Drwala – do kiedy w McDonald's? Kultowa kanapka jest krótko dostępna Fot. EastNews/Piotr Hukalo

Do kiedy zjemy w McDonald's Burgera Drwala? To kanapka sezonowa

Burger Drwala powrócił do McDonald's w środę 20 listopada. Wtedy to w restauracji pod złotymi łukami pojawiła się klasyczna wersja kanapki. Na resztę opcji, w tym nowość, czyli m.in. Burgera Drwala kurkami trzeba poczekać do 27 listopada. Oto, w czym będziemy mogli wybierać w menu:

Jednak kluczowe pytanie brzmi – do kiedy możemy zajadać się Burgerem Drwala? Oficjalnie data nie została ogłoszona przez McDonald's, ale można sugerować się tym, jak sytuacja wyglądała w zeszłym roku. Przypomnijmy, że wtedy kanapka pojawiła się znacznie wcześniej, czyli 8 listopada, a klienci mogli się nim cieszyć prawie trzy miesiące. Po raz ostatni można było go zamówić 30 stycznia 2024 r.

Burger Drwala ma konkurencję. Burger Rywala w innej restauracji

Co ciekawe, od roku drwal ma konkurencję z MAX Premium Burgers. Rok temu sieć wprowadziła "Burgera Rywala", którego sama nazwa daje do myślenia. Promocyjne hasło szwedzkiej sieci "Robimy to lepiej" wzbudziło emocje i nieco zamieszania w bitwie o podniebienia klientów.

W tym roku MAX Premium Burgers postanowił pójść o krok dalej. Już 7 listopada wprowadził do swojej oferty Rywala No. 2, którego kampania promocyjna odbywa się pod jeszcze śmielszym hasłem: "Nadal robimy to lepiej. Tylko ostrzej". W redakcji naTemat przeprowadziliśmy nawet test porównujący te dwie kultowe kanapki konkurujących ze sobą restauracji. Warto zobaczyć go zanim popędzicie do swojej ulubionej sieci fast food.