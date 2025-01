15-minutowa przerwa w połowie "The Brutalist". Powód jest prosty

W połowie trwającego 215 minut "The Brutalist" na dużym ekranie wyświetla się zegar, który odlicza 15 minut przerwy. Przerwa ta oddziela pierwszy akt filmu ("The Enigma of Arrival") od drugiego ("The Hard Core of Beauty"). Dzięki takiemu zastosowaniu widzowie – bez cienia strachu przed pominięciem ważnej sceny – mogą udać się do toalety, wyjść na dwór, by się przewietrzyć, lub kupić sobie napój w sklepie.