Podczas tegorocznej ceremonii " The Brutalist " triumfował w trzech kategoriach: Najlepszy film dramatyczny, Najlepsza reżyseria oraz Najlepsza pierwszoplanowa rola męska, którą odebrał Adrien Brody. Był to drugi największy sukces wieczoru – więcej nagród zgarnęła jedynie "Emilia Pérez" (cztery statuetki).

Film Brady'ego Corbeta swoją premierę miał 1 września 2024 roku podczas 81. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, gdzie reżyser otrzymał Srebrnego Lwa za najlepszą reżyserię. W USA "The Brutalist" trafił do kin 20 grudnia 2024 r., a brytyjscy widzowie zobaczą go od 24 stycznia. W Polsce film zadebiutuje 31 stycznia.

O czym jest "The Brutalist"?

"The Brutalist" to epicki dramat historyczny, który śledzi losy Laszla Totha, żydowskiego architekta urodzonego na Węgrzech. Po zakończeniu II wojny światowej wyjeżdża on do Stanów Zjednoczonych.