Rutkowski zarzekał się, że płaci alimenty. Mają one wynosić 2 tysiące złotych miesięcznie plus "dobrowolny bonus" roczny w wysokości 12 tysięcy. Według ustaleń "Super Expressu" wspomnianego "bonusu" w 2024 roku 16-letni Alexander miał nie dostać.

Syn Rutkowskiego domaga się 30 tys. zł alimentów i 5 mln zadośćuczynienia

Tabloid doniósł, że nieślubny syn Rutkowskiego w pozwie domaga się teraz alimentów w wysokości 30 tys. zł miesięcznie. – To 360 tysięcy rocznie. Komunijna impreza drugiego syna Rutkowskiego kosztowała pół miliona... więc chyba kwota jest rozsądna – stwierdziła jego matka, Natasha Zych.

To ponoć niejedyna sprawa przeciwko Rutkowskiemu. "Do jednego z łódzkich sądów trafił drugi pozew o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie za zniesławienie w wysokości 5 mln zł, w tym 2 mln na rzecz Domu Samotnej Matki w Łodzi" – czytamy.

Rutkowski niegdyś powiedział, że " zaślubiny z Mają (obecną żoną – przyp. red.) zalały Natashę żółcią", a z nieślubnym synem "nie ma żadnego związku emocjonalnego". – Nikt mnie nie zmusi, żebym go kochał. Zdarzyło się, przypadek towarzyski – cytują dziś media słowa celebryty.

Detektyw udzielił już komentarza w tej sprawie. Zaprzecza, jakoby naruszył dobra osobiste 16-latka, a jego ruch traktuje jako "rodzaj ekonomicznego szantażu". – My również wystąpiliśmy o obniżenie alimentów, o czym wie jego matka – dodał.

Co więcej, w rozmowie z Pudelkiem Rutkowski powiedział, że nieślubny syn "został przez niego wydziedziczony w całości za niewdzięczność". – Gdyby doszło do dramatu mojej śmierci, nie dostanie nic, ponieważ już w tym momencie został przeze mnie złożony akt wydziedziczenia go w całości – podsumował.