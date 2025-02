Nisztor postanowił ukrócić radość Tuska i zarzucił mu kłamstwo. Swój niefortunny wpis skasował już z mediów społecznościowych, ale w "internecie nic nie ginie". Okazuje się, że prawicowy dziennikarz podjął próbę policzenia, ile miesięcy minęło od wprowadzenia rządowego dofinansowania procedury in vitro do narodzin pierwszego dziecka. Rząd uruchomił program w czerwcu, mamy styczeń, minęło osiem miesięcy. A ciąża trwa dziewięć.

Normalny człowiek najpierw by sprawdził, czy z ciążą wszystko było w porządku. I miałby rację, bo w końcu sam premier mówił o tym, że urodzona dzięki rządowemu wsparciu dziewczynka przyszła na świat wcześniej, niż powinna. Jest wcześniakiem, ale na szczęście wszystko z nią w porządku.

Nisztor nie sprawdził, ale od razu postanowił uderzyć w wiarygodność premiera. Tak się złożyło, że na szwank naraził swoją. O ile jeszcze jest co narażać.

"Ech nosek rośnie... Tak jak z pierwszym dzieckiem z programu in vitro, który ruszył 1 czerwca 2024 r. I niedawno Donald Tusk chwalił się, że już urodziło się pierwsze dziecko. Pod koniec stycznia 2025, po... 8 miesiącach. Łyso wam, że nie wiecie, ile faktycznie trwa ciąża?" – pisał Nisztor, suto okraszając wpis emotikonkami podkreślającymi swoje zażenowanie "niewiedzą" Tuska i popleczników jego.

Kim jest Piotr Nisztor?

To dziennikarz od lat związany z mediami prawicowymi i ultraprawicowymi. Obecnie pracuje dla Tomasza Sakiewicza, pisząc w Gazecie Polskiej i Gazecie Polskiej Codziennie i udzielając się na antenie TV Republika.

Wiarygodność Nisztora jest zresztą dość problematyczna. Jako dziennikarz przez pięć lat pracował w "Rzeczpospolitej". To na jej łamach w 2008 r. opublikował nagranie rozmowy prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego z biznesmenem, Karnowski był podejrzany o wzięcie łapówki. Ostatecznie śledztwo w tej sprawie zostało umorzone, bo okazało się, że taśma będąca dowodem okazała się zmontowana.

Do 2014 r. Nisztor współpracował z redakcją "Wprost". Tam opublikował zapisy podsłuchanych rozmów z politykami w restauracji Sowa i Przyjaciele. Był to początek tzw. afery podsłuchowej. Była ona jedną z przyczyn porażki wyborczej PO w 2015 r. Do dziś tak naprawdę nie wiadomo, kto stał za podsłuchami. Jedna z teorii mówi nawet o rosyjskich służbach.