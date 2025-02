– My w Polsce mamy dobrą odpowiedź na te kryzysy. Po pierwsze rekordowy, naprawdę dynamiczny wzrost gospodarczy, nowoczesną , silną, dobrze uzbrojoną polską armię – zapewnia premier Tusk.

Nowe przemówienie, dla rodaków, powstało już w nieco innej politycznej rzeczywistości. Zmienił ją Donald Trump. Dziś w życie weszły nałożone przez niego na Kanadę, Meksyk i Chiny cła. Meksyk i Kanada to najwięksi partnerzy handlowy dla Stanów Zjednoczonych. Odpowiadają za niemal 30 proc. całego importu do USA. Sprowadzane do Stanów Zjednoczonych są m.in. produkty rolne i drewno. Oraz 20 proc. rafinowanej ropy naftowej z Kanady.