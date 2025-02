Chodzi o księdza Tomasza Duszkiewicza. To związany z prawicą duchowny, zwany Księdzem Trotylem (twierdzi, że w Smoleńsku był zamach), znajomy wielu posłów PiS , fan mordowania zwierząt i wróg ekologów. O jego działalności piszemy niżej.

Duchowny korzystał też z delegacji. Jego przejazdy, noclegi, a nawet parkingi kosztowały Lasy Państwowe ponad 61 tys. zł. Dostał też pieniądze na studia oraz odprawę w wysokości ok. 50 tys. zł.

Karnowski najwyraźniej nie zauważył, że dane nie obejmują 8 lat rządów PiS, lecz 3 lata "posługi" kapelana w Lasach. Zebrał też cięgi za lekceważące podejście do publicznych pieniędzy. W sumie ksiądz zarabiał ponad 10 tysięcy miesięcznie.

Kim jest Tomasz Duszkiewicz?

To były duszpasterz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Zatrudniony był na etacie w dyrekcji białostockich lasów. Do pracy miał 140 km. Na co dzień był proboszczem w Węgrowie, więc obowiązki kapelana Lasów pełnił w dużej mierze zdalnie. Nie miał obowiązku stawiania się w biurze.