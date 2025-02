Straż miejska w Rybniku ma nowy sposób na źle parkujących kierowców. Publikuje ich zdjęcia w sieci. Fot. Straż miejska Rybnik

Straż miejska z Rybnika może być przykładem dla innych funkcjonariuszy z całej Polski. Na swojej stronie internetowej publikuje zdjęcia "mistrzów parkowania" wraz z ich wyczynami.

Strażnicy fotografują źle zaparkowane samochody, a "najciekawsze" przypadki trafiają do internetu. Tym razem pokazali na przykład kierowcę opla, który uznał, że warto zaparkować na chodniku.

Z kolei kierujący toyotą uznał, że dobra do zaparkowania auta będzie powierzchnia wyłączona z ruchu. Kolejny kierowca uznał, że zaparkuje tuż koło znaku "zakaz zatrzymywania się i postoju".

Jaki jest cel publikowania w sieci zdjęć błędnie parkujących kierowców? Strażnicy miejscy z Rybnika sami tłumaczą, że nie chcą nikogo wystawiać na pośmiewisko, a cel jest edukacyjny.

– Prezentowane przez nas materiały mają wymiar jedynie edukacyjny. Dzięki temu chcemy pokazać wszystkim kierowcom, jak nie powinno się parkować - słyszymy w rybnickiej straży miejskiej, w której przyznają jednak, że parkowanie po "mistrzowsku" zasługuje też na napiętnowanie – wyjaśniają strażnicy miejscy z miasta na Śląsku.

– O ile można zrozumieć pośpiech wynikający ze szczególnych przypadków losowych, kiedy zagrożone jest zdrowie czy nawet życie ludzkie, o tyle egoistyczne podejście do ułatwienia sobie życia zasługuje na potępienie – dodają funkcjonariusze z Rybnika.

Gdzie można i nie można parkować?

parkować można tylko w miejscach i warunkach, gdzie pojazd będzie widoczny dla innych użytkowników drogi. Przepisy pozwalają na parkowanie na jezdni jedynie w terenie zabudowanym. Auto powinno być ustawione jak najbliżej krawędzi jezdni lub równolegle do niej; Zaparkowany samochód należy zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia go przez osoby niepowołane ani przed wywołaniem niebezpiecznych zdarzeń, takich jak stoczenie się auta zaparkowanego na wzniesieniu; Najbezpieczniejszym miejscem jest parkowanie auta w miejscach oznaczonych znakiem D-18 "parking"; Można parkować na chodniku, ale należy stosować się do przepisów. Kierowcy muszą zostawić co najmniej 1,5 metra miejsca dla pieszych; Wjazd przynajmniej jednym kołem na chodnik dopuszczalny jest tylko dla samochodów osobowych do 2,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej (DMC); Po minięciu znaku D-40, który oznacza wjazd do strefy zamieszkania, parkowanie jest dozwolone tylko i wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach; nie wolno parkować na przejazdach kolejowych, tramwajowych oraz skrzyżowaniach. Zakazany jest także postój pojazdu w odległości mniejszej niż 10 metrów od tych obiektów drogowych; Zakazane jest parkowanie samochodów w odległości mniejszej niż 15 metrów od wysepek, jeśli jezdnia z prawej strony ma tylko jeden pas ruchu; duże kary grożą też na przykład za parkowanie bez pozwoleń w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Takich kierowców czeka kara 800 złotych, ale takż odholowanie pojazdu .