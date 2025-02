Dokumenty będą musiały zostać wymienione na te ze zaktualizowaną datą. Zgodnie z nowelizacją ustawy, wymiana prawa jazdy będzie obowiązkowa w okresie od 19 stycznia 2028 roku do 18 stycznia 2033 roku. Nowe dokumenty będą ważne przez 15 lat dla kategorii A, B i B+E, podczas gdy dla kategorii C, D oraz innych, okres ważności zostanie skrócony do 5 lat.