Promocje na pizze w Lidlu i Biedronce. Którą wybrać?

W Lidlu w tym tygodniu przecenione są te lepsze pizze mrożone marki Italiamo. Do soboty (8 lutego) włącznie można je kupić za niecałe 10 zł, czyli 5 zł taniej niż zwykle. Testowałem tylko tą z czterema serami (Quattro Formaggi) i mogę ją z czystym sumieniem polecić. Stosunek jakości do ceny jest bardzo dobry.

Dorzucam do niej warzywa (papryka, oliwki, cebula etc.), by porządnie się najeść, piekę w piekarniku i naprawdę nie widzę znaczącej różnicy pomiędzy nią a taką zamówioną w polskiej pizzerii (i to nawet tej robionej na modłę włoską). Ma chrupiące boki, czuć różne sery, a jedyna jej wada to trochę za mokry środek, który niestety wynika z głębokiego mrożenia.