Ceny wszystkiego idą w górę, ale chemia gospodarcza podrożała najbardziej . Za wysoką jakość trzeba dodatkowo zapłacić, co sprawia, że niektóre artykuły bywają kosztowne. Niemal codziennie uruchamiamy zmywarki, by umyć naczynia. Łazienki może tak często sprzątać nie trzeba, ale markowe detergenty też bywają szalenie drogie.

W Biedronce można dostać gratis Domestos lub kapsułki Fairy. O ile kupimy jedno opakowanie, bo to promocja 1+1

Od poniedziałku do środy (3-5 lutego) w Biedronce będziemy mogli otrzymać gratis płyn do czyszczenia WC Domestos. Jest tylko jeden warunek: trzeba jeden kupić, a drugi dostaniem za darmo (można mieszać różne warianty).

Koniec końców jedna sztuka będzie nas kosztować ok. 6,50 zł, czyli wyjdzie nas to o połowę taniej, bo cena regularna tego środka to ok. 13 zł. Z promocji można skorzystać tylko raz na jedną kartę/aplikację Moja Biedronka.