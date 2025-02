Gotowane jajka to prawdziwa skarbnica zdrowia. Są bogate w:

Wysokiej jakości białko – niezbędne do budowy mięśni i regeneracji organizmu. Witaminy z grupy B – zwłaszcza B12, która wspiera układ nerwowy i produkcję czerwonych krwinek. Cholinę – ważną dla prawidłowego funkcjonowania mózgu i metabolizmu tłuszczów. Żelazo i cynk – kluczowe dla odporności i dobrego samopoczucia.

Dzięki wysokiej zawartości białka i zdrowych tłuszczów jajka są niezwykle sycące, co sprawia, że idealnie nadają się na przekąskę, która hamuje głód i pomaga unikać podjadania między posiłkami. Co więcej, jedno jajko ugotowane na twardo ma zaledwie około 88 kcal, co czyni je doskonałym wyborem dla osób dbających o linię.