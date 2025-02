Najpolularniejszym zabezpieczeniem naszych finansów jest właśnie kod PIN. Używamy go nie tylko do przelewów, wypłat z bankomatów, ale i w wielu innych sytuacjach.

Blokujemy nim telefon, by nikt nie mógł wejść w posiadanie naszych kluczowych danych. Ich utrata lub rozpowszechnienie grozi poważnymi konsekwencjami, na czele z utratą pieniędzy z konta naszego lub naszych dzieci. Kod PIN też nie może być zbyt łatwy. Ale każdemu chyba w roztargnieniu zdarzyło się zapomnieć go na zakupach. Wówczas wybieramy prostą kombinację, by nie zapomnieć następnym razem. Czasem zbyt prostą dla oszustów.

Ale jest na to rada. To specjalna lista kodów PIN z bazy wykradzionych plików, którą stworzył były pracownik Microsoftu Nick Berry. Oto najprostsze z nich, które najczęściej się powtarzały.

Oto lista kodów PIN, które są najłatwiejsze do złamania:

1234, 1111, 0000, 1212, 7777, 1004, 2000, 4444, 2222, 6969' 9999, 3333, 5555, 6666, 1122, 1313, 1010, 8888, 4321, 2001.

Eksperci ostrzegają generalnie, by nie wybierać takich kodów PIN, które są najprostsze do odtworzenia albo na przykład opierają się na roku czy nawet dacie naszych urodzin. Dotyczy to też na przykład haseł do skrzynek mailowych lub wielu innych miejsc w sieci, gdzie się logujemy.