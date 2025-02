Możliwe, że nie wszyscy to wiedzą, ale od lipca 2024 r. w Polsce zaczęła obowiązywać dyrektywa DAC7. Narzuciła ją Unia Europejska (działa więc to nie tylko u nas, ale całej wspólnocie) i jej głównym celem jest walka z szarą strefą.

"DAC7 to środek prawny, którego celem jest zwalczanie praktyk unikania czy uchylania się od opodatkowania. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej skupia się na zapewnieniu organom podatkowym państw członkowskich odpowiednich narzędzi do zbierania i późniejszej wymiany informacji dotyczących transakcji przeprowadzanych za pomocą platform cyfrowych" – mogliśmy przeczytać w tym artykule .

Którzy internetowi sprzedawcy mogą spodziewać się kontroli urzędu skarbowego?

Do końca stycznia platformy zostały zobowiązane do przekazaniach danych skarbówce (oprócz typowo osobowych, również wyniki sprzedaży, np. Allegro opisało to wszystko na swojej stronie ), czyli termin już minął. "Fakt" podaje , że raporty osobowe dotyczą osób, które:

w ciągu roku dokonały więcej niż 30 transakcji sprzedażowych lub osiągnęły dochód wyższy niż 2000 euro (ok. 8,4 tys. zł)

– Na pewno większe "szanse" na uznanie za przedsiębiorcę ma ten, kto sprzedaje takie same rzeczy, współpracuje ze stałymi dostawcami, reklamuje się, posiada magazyn do przechowywania rzeczy. Pamiętajmy, że 30 transakcji czy 2 tys. euro to nie są progi działalności gospodarczej. Jeśli jednak sprzedamy przez rok 30 telefonów albo kurtek, to trudno będzie przekonać fiskusa, że pozbywamy się prywatnego majątku – powiedziała "Rzeczpospolitej" Joanna Narkiewicz-Tarłowska, doradczyni podatkowa, dyrektorka zarządzająca w Vialto Partners.