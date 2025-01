Jeśli nadasz przesyłkę w paczkomacie do tej godziny, to szybciej ruszy w drogę. Mało osób o tym wie

Jeśli nadamy paczkę do konkretnej godziny, to jeszcze tego samego dnia wyruszy w drogę do adresata. InPost wprowadził tzw. "godziny graniczne" przypisane do kodu pocztowego. Tak więc każdy paczkomat będzie mieć inny "deadline" zależny od miejsca, w którym stoi. Łatwo to jednak sprawdzić.