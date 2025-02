Merz odcina się od AfD

W obliczu protestów chadecki kandydat na kanclerza Friedrich Merz odżegnał się od wszelkiej współpracy z AfD. – Nie ma współpracy, nie będzie tolerancji, nie będzie rządu mniejszościowego, nie będzie niczego – obiecał lider CDU na zjeździe w Berlinie. CDU chce "zrobić wszystko, co w jej mocy, aby ta partia (AfD – red.) była znów tak mała, jak to tylko możliwe".

AfD – jak powiedział Merz – jest "przeciwna wszystkiemu, co zbudowała nasza partia i nasz kraj w ostatnich latach i dziesięcioleciach", ponadto partia ta sprzeciwia się związkom z Zachodem, walucie euro, NATO. Lider CDU nie odniósł się do głosowań w Bundestagu w ubiegłym tygodniu, kiedy to klub poselski CDU/CSU nie bronił się przed przeforsowaniem uchwały w sprawie ograniczenia migracji dzięki głosom AfD. Uchwała nie jest dla Bundestagu wiążąca. Poddany pod głosowanie dwa dni później projekt ustawy – w przeciwieństwie do uchwały – nie przeszedł, gdyż w głosowaniu nie uczestniczyła część chadeków oraz liberałów z FDP.