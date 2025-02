Strzały w miejskim autobusie w Warszawie

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w warszawskim autobusie linii 119, który zatrzymał się na przystanku przy ul. Chełmskiej. Miało to miejsce we wtorek około godziny 17:00. Nieznany mężczyzna zażądał od kierowcy prawa jazdy, a gdy ten odmówił, napastnik wyciągnął broń i oddał trzy strzały.