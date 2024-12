19 grudnia, po godzinie 20:00, policjanci zostali wezwani na ulicę Dietla w związku z zawiadomieniem od przechodnia. Zgłosił on, że w samochodzie siedzi trzech mężczyzn i mają przy sobie przedmiot przypominający broń. Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce, jeden z nich skierował ten przedmiot w ich stronę, co skłoniło policjantów do oddania strzałów ostrzegawczych.