Przypomnijmy, że minister cyfryzacji oraz wicepremier Krzysztof Gawkowski poinformował na początku tygodnia na antenie Radia Zet , iż rząd Donalda Tuska przejdzie rekonstrukcję. Ma to nastąpić po wyborach prezydenckich.

– Będzie i pewnie mocna – wyjawił polityk Lewicy. – Zawsze po jakimś okresie rządów przychodzi większe przesilenie. Moment graniczny to wybory prezydenckie – dodał. Gawkowski zapowiedział jednocześnie, że będą to "większe, grubsze zmiany, które mogą dotyczyć nie tylko personaliów, ale przede wszystkim konstrukcji rządu, jeśli chodzi o strukturę, czyli liczbę ministerstw".

Hołownia: Czuję jakoś pominięty, bardzo mi z tego powodu jest przykro

Do sprawy we wtorek odniósł się podczas konferencji sam premier Donald Tusk. Szef rządu zapowiedział, iż "to będzie zmiana systemowa". – Będziemy mieli nie jeden z największych rządów w Europie, tylko jeden z najmniejszych rządów w Europie, jeśli chodzi o strukturę rządu – wyjaśnił.