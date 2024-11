"Bóg rozliczy z każdej przelanej łzy". Franciszek w liście na 1000 dni wojny zapomniał o jednym

Papież Franciszek napisał list do Ukraińców, którzy już od 1000 dni bronią się przed armią Władimira Putina. Padają co prawda słowa o "zbrojnej agresji na szeroką skalę", ale przywódca Watykanu kolejny raz nie wskazał, kto tej agresji dokonał. Stwierdził za to, że to Bóg "rozliczy z każdej przelanej łzy".